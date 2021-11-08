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Лавров: РФ солидарна с Венесуэлой в противостоянии вмешательству во внутренние дела

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Венесуэла является очень надежным партнером России в Латинской Америке

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия солидарна с правительством Венесуэлы и президентом страны Николасом Мадуро в противостоянии нелегитимным санкциям и вмешательству во внутренние дела. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Венесуэлы Феликсом Пласенсиа.

"Мы солидарны с вашим правительством, с президентом Николасом Мадуро в его противостоянии попыткам изменить развитие венесуэльского государства за счет давления извне, использования нелегитимных односторонних санкций и попыток прямого вмешательства в ваши внутренние дела, - отметил он. - Будем продолжать поддерживать ваши усилия по развитию общенационального диалога, который находится, по-моему, на позитивном треке, особенно в преддверии предстоящих 21 ноября региональных и муниципальных выборов".

Лавров подчеркнул, что Венесуэла является очень надежным партнером России в Латинской Америке. "Мы полностью поддерживаем ваше стремление самостоятельно определять пути дальнейшего развития своей страны и ценим наше взаимодействие по таким принципиальным вопросам современности, как уважение суверенитета государств, уважение центральной роли ООН, невмешательство во внутренние дела", - добавил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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