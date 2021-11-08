Депутаты гордумы выберут мэра Пензы на сессии 12 ноября

ПЕНЗА, 8 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия по итогам заседания в понедельник допустила всех трех кандидатов, подавших документы на замещение должности главы администрации Пензы, до выступления на сессии гордумы, которая пройдет 12 ноября. На сессии кандидаты представят свои программы развития города, после чего депутаты тайным голосованием выберут мэра, сообщили в пресс-службе гордумы.

"Глава города Владимир Мутовкин, являющийся также председателем конкурсной комиссии, подчеркнул, что все кандидаты достойны быть представлены на сессии Пензенской думы. <…> Теперь кандидатам на пост мэра предстоит представить свои программы на сессии перед народными избранниками. Ее проведение предполагается в пятницу, 12 ноября. Далее путем тайного голосования будет выбран наиболее достойный из претендентов", - отмечается в сообщении.

На должность мэра Пензы претендуют три кандидата: и. о. главы администрации города Пензы Александр Басенко, депутат Пензенской городской думы, заместитель генерального директора телерадиокомпании "Экспресс" Людмила Коломыцева, глава Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин.

Глава администрации Пензы, согласно уставу города, избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, подавших заявление на конкурс по замещению должности. Претендовать на пост могут граждане, достигшие 30 лет, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также не менее трех лет стажа на муниципальной или государственной службе или пяти лет стажа работы по специальности.

Пятнадцатого октября депутаты гордумы досрочно прекратили полномочия мэра Пензы Андрея Лузгина по его заявлению.