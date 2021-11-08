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Главу технополиса "Эра" Ивановский назначили на пост замгубернатора Орловской области

Ивановский займет место Игоря Тинькова, ушедшего в отставку

ТАСС, 8 ноября. Генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, с 2019 года занимающий пост начальника Военного инновационного технополиса "Эра", назначили на должность заместителя губернатора Орловской области по развитию инфраструктуры, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Заместителем председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры назначен Владимир Ивановский", - говорится в сообщении.

Ивановский по приглашению губернатора Орловской области Андрея Клычкова займет место Игоря Тинькова, написавшего ранее заявление об увольнении по собственному желанию. Тиньков занимался вопросами развития инфраструктуры в Орловской области с 2020 года.

Владимир Ивановский окончил Волжское высшее военное строительное командное училище, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России. В августе 2016 года был назначен на должность начальника главного управления военной полиции Министерства обороны России, в 2019 году - на пост начальника Военного инновационного технополиса "Эра".

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РоссияОрловская область
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