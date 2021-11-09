Госдума рассмотрит проект нового закона о региональной власти

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий - пять лет.

Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Документ подготовлен в развитие положений конституции о единой системе публичной власти, он закрепляет принципы работы властных органов на территории субъектов РФ.

Кроме этого, снимается запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. На данный момент глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. При этом документ предусматривает, что срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в будущем решать вопрос об ограничении числа сроков будут решать региональные заксобрания, "они могут оставить эти два срока, а могут отменить".

Законопроектом о региональной власти предусмотрен механизм ответственности депутатов заксобраний, включающий в том числе освобождение от должности. Кроме того, проект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента. Документом также предусмотрены выговоры и предупреждения главам субъектов РФ со стороны президента.

Споры о посте главы

Парламент Татарстана ранее не поддержал проект федерального закона, он в том числе устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - "глава субъекта РФ". На данный момент Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.

Как в свою очередь пояснил Крашенинников, название поста главы субъекта РФ может предусматривать и дополнительное наименование с учетом устава региона. То есть останутся губернаторы и мэры, исключение составит слово "президент" - законопроект прямо запрещает использовать слова и словосочетания, составляющие наименование должности главы государства.

Крашенинников также заверял, что законопроект сохранит систему так называемых регионов-матрешек в России, когда внутри одного субъекта РФ есть другие.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль считает преждевременным комментировать проект закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. По его словам, когда документ уже будет выходить из Госдумы, тогда "будет формулироваться позиция".