Захарова напомнила Порошенко, что при его президентстве Украину покинули миллионы граждан

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение экс-президента Украины Петра Порошенко ввести санкции в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко, напомнила, что в годы, пока Порошенко находился у власти, страну были вынуждены покинуть миллионы украинских граждан.

Ранее Порошенко в своем Telegram-канале предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши, отметив, что это стало бы "наименьшей международной карой".

"Это смеет говорить деятель, под чьим "президентством" Украину были вынуждены покинуть миллионы ее граждан? Порошенко забыл добавить, что Россия безоговорочно приняла на своей территории сотни тысяч украинцев, предоставив кому гражданство, кому временное убежище, кому материальную и медицинскую помощь, - написала во вторник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ. - Молчал бы лучше и молился, раз про ад вспомнил".

В понедельник несколько тысяч мигрантов подошли со стороны территории Белоруссии к польской границе. Некоторые из них совершили попытку попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействовали представители полиции с щитами в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. Мигранты разбили у границы лагерь. По разным оценкам, в непосредственной близости от польской границы находятся до двух тысяч человек. Власти Польши ожидают, что они могут предпринять новые попытки силового пересечения границы.