Крым рассчитывает на развитие межпарламентских связей с регионами Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены развивать межпарламентские связи с регионами Белоруссии в рамках Союзного государства. Как заявил во вторник журналистам председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, этому будет способствовать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который выразил готовность посетить полуостров.

"Мы сейчас ожидаем развития более тесных отношений с Белоруссией. Конечно, хотели бы заключения межпарламентского соглашения с регионами Белоруссии. Для нас это будет интересно, особенно в рамках большого интеграционного пакета, который подписан двумя президентами, - сказал Константинов. - Сейчас в рамках Союзного государства открываются возможности для расширения межрегионального сотрудничества. Этим надо, конечно, пользоваться".

Председатель Госсовета, отвечая на вопрос о том, является ли возможный визит Лукашенко в Крым подтверждением позиции Белоруссии о российском статусе полуострова, отметил, что фактически произошло признание Крыма частью России.

"Это заявление ждали долго. В первую очередь те люди, которые в самой Белоруссии находятся. Им важно было знать позицию своего руководства. И когда она уже сформировалась, то вопросов дальше не будет по продвижению всех межрегиональных соглашений с Крымом", - сказал Константинов. Он добавил, что в Крыму также рассчитывают на активизацию контактов с регионами Белоруссии в сфере туризма.

В четверг в ходе заседания по видеосвязи Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко "пожаловался" президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства. Путин в ответ заверил, что всегда будет рад такому визиту. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил ТАСС, что у президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.