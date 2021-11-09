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Мишустин обсудил с премьером Киргизии сотрудничество двух стран

Особое внимание было уделено укреплению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, сообщили в российском кабмине

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов, включая обмен опытом и наилучшими практиками в области налогового администрирования, - говорится в сообщении. - Особое внимание было уделено укреплению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза".

Отмечается, что Мишустин и Жапаров затронули также график предстоящих контактов на правительственном уровне.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Акылбек Усенбекович
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