В кабмине призвали сохранить социальные гарантии в законопроекте о региональной власти

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отзыв на законопроект о региональной власти, согласно которому кабмин поддерживает документ, но с учетом устранения целого ряда замечаний. Текст есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Европейском экономическом союзе, - сказано в отзыве. - Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета прилагаемых замечаний".

В приложении к отзыву изложен целый перечень как смысловых, так и юридико-технических замечаний. В частности, в кабмине указали на то, что "полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по социальной поддержке и социальному обслуживанию пожилых граждан, социальной поддержке многодетных семей и одиноких родителей законодательно закреплены" в действующем законе об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. Его признание "утратившим силу приведет к возникновению соответствующего правового пробела".

Кроме этого, предложенная редакция "образует правовой пробел в части установления правил организации деятельности специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения".

В отзыве правительства также указано на то, что в связи с укрупнением групп региональных полномочий по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов "сообразно сферам, в которых они осуществляются, для обеспечения системного учета таких полномочий целесообразно проработать вопрос ведения единого реестра полномочий органов государственной власти" регионов.

"Статью 44 законопроекта предлагается дополнить полномочиями органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты и поощрения капиталовложений, инвестиционной деятельности", - говорится в тексте.

Базовый закон

Госдума во вторник в первом чтении приняла проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет. Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями конституции РФ.