В Госдуме сформируют депутатскую часть Межпарламентской группы России

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы в среду обсудил вопрос формирования депутатской части Межпарламентской группы РФ для обеспечения ее участия в деятельности Межпарламентского союза и поддержания контактов с зарубежными коллегами. Об этом сообщается на сайте палаты.

"10 ноября Совет Думы обсудил вопрос формирования части Межпарламентской группы Российской Федерации для обеспечения участия депутатов Государственной думы в деятельности Межпарламентского союза и поддержания межпарламентских контактов в рамках депутатских групп по связям с парламентами других государств", - говорится в сообщении.

Сопредседателем Межпарламентской группы предложено избрать спикера Госдумы Вячеслава Володина, заместителем сопредседателя - депутата от фракции "Единая Россия" Евгения Попова. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на пленарном заседании палаты 11 ноября.

"В рамках поддержания межпарламентских контактов Госдуме в ближайшее время предстоит обновить составы депутатских групп по связям с парламентами других государств. Поручение обеспечить их формирование дано Межпарламентской группе, которая координирует их работу", - уточняется на сайте.