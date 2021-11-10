Кузнецову избрали врио замсекретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова избрана временно исполняющей замсекретаря генсовета "Единой России". Соответствующе решение было принято в среду на заседании президиума генсовета единороссов.

Как заявил секретарь генсовета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Кузнецовой на эту должность. "На основании представления председателя партии предлагаю до проведения съезда, который намечен на 4 декабря, рассмотреть данный вопрос о назначении на эту должность", - сказал он.

Турчак пояснил, что в качестве замсекретаря генсовета Кузнецова будет заниматься "координацией работы по партийным проектам социальной направленности и работой общественных приемных председателя партии, в том числе руководить работой комиссии по работе с обращениями граждан к председателю партии".

Кузнецова, занимавшая ранее пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, входила в общефедеральную пятерку избирательного списка "Единой России" на сентябрьских выборах в Госдуму.