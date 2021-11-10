Келин считает, что Brexit давал Британии хорошую возможность для улучшения отношений с РФ

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Выход Великобритании из состава ЕС мог бы представлять хороший шанс для улучшения отношений между Лондоном и Москвой, но британские власти не дают этой возможности реализоваться. Такое мнение высказал в среду в эфире телеканала Sky News посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Когда Великобритания вышла из состава ЕС, был хороший шанс установить новые и лучшие отношения с Россией. Это представляет новые возможности, в том числе для бизнеса", - сказал он.

"Мы верим, что будут возможности для взаимовыгодной торговли и бизнеса, для лучших обменов между нами. Мы надеемся, что британское правительство скоро придет к этому решению", - добавил Келин. На уточняющий вопрос журналиста посол признал, что никаких переговоров по заключению торгового соглашения между двумя странами не ведется. Дипломат обратил внимание, что по инициативе британской стороны перестали действовать совместные межправительственные комиссии по торговле и энергетике. "Все структуры были упразднены британским правительством", - сказал Келин.

При этом посол назвал "несерьезным подходом" непрекращающиеся обвинения со стороны Лондона в адрес российских спецслужб в отравлении в 2018 году в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Если вы хотите общаться по серьезному, то возможности для этого есть, для серьезного обмена на уровне экспертов, спецслужб и так далее, но британское правительство последовательно отрицает эту возможность", - заметил глава диппредставительства.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.