Постпред России обвинил Украину в попытке дезинформации международного сообщества в ОБСЕ

ВЕНА, 11 ноября. /ТАСС/. Представители Украины в ОБСЕ пытались дезинформировать международное сообщество. С таким заявлением выступил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной структуры в Вене.

Как рассказал российский дипломат, ситуация "на земле" в Донбассе заметно осложнилась после предпринятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) 25-26 октября наступательных действий в районе Старомарьевки в зоне безопасности между передовыми позициями сторон.

"Представители Украины в ОБСЕ на заседании постсовета 28 октября пытались дезинформировать международное сообщество утверждениями о том, что ВСУ свои позиции не меняли и в приписываемом им захвате Старомарьевки не участвовали, - отметил Лукашевич. - Однако приведенные впоследствии Специальной мониторинговой миссией (СММ) факты и публичные откровения украинских официальных лиц подтвердили, что это не так - ВСУ произвели наступательные действия в этой местности. Это привело к росту локальной напряженности, новым жертвам и разрушениям".

Постпред также заметил, что, по наблюдениям СММ ОБСЕ, с конца октября увеличилось количество случаев применения крупнокалиберных вооружений, и это совпало с активизацией транспортировок вооруженными силами Украины таких вооружений по железной дороге. Лукашевич обратил внимание, что, подрывая "режим тишины" вооруженными провокациями, срывая возможности контроля за ним, дезавуируя механизм предоставления гарантий безопасности, отказываясь от диалога с представителями Донбасса в контактной группе по вопросам политического урегулирования, заявляя о неактуальности Минских соглашений Киев нарочито демонстрирует: "никакого мирного плана по Донбассу у украинского руководства нет".

"Дальнейшие шаги на востоке Украины ее лидеры рассматривают исключительно в силовой парадигме. Об этом свидетельствуют и вносимые в законодательство изменения, в том числе продвижение концепции "переходного периода", принятием которой в Киеве намерены закрепить выход из Минских соглашений", - подчеркнул постпред РФ.