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Руководителем секретариата главы Чечни назначили спортсмена Абдул-Керима Эдилова

Ранее эту должность занимал Халид Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств и боксер Абдул-Керим Эдилов назначен на должность руководителя секретариата главы Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

"Представил коллективу нового руководителя. На этот пост назначен Абдул-Керим Эдилов. Он отличается исключительным трудолюбием и целеустремленностью, ответственным подходом к поставленным задачам, управленческим талантом. Высокие профессиональные качества продемонстрировал в должности помощника главы ЧР", - написал Кадыров.

Ранее эту должность занимал Халид Кадыров.

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