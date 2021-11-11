Руководителем секретариата главы Чечни назначили спортсмена Абдул-Керима Эдилова

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств и боксер Абдул-Керим Эдилов назначен на должность руководителя секретариата главы Чеченской Республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

"Представил коллективу нового руководителя. На этот пост назначен Абдул-Керим Эдилов. Он отличается исключительным трудолюбием и целеустремленностью, ответственным подходом к поставленным задачам, управленческим талантом. Высокие профессиональные качества продемонстрировал в должности помощника главы ЧР", - написал Кадыров.

Ранее эту должность занимал Халид Кадыров.