Мишустин по видеосвязи примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет в режиме видеоконференции.

Изначально предполагалось, что мероприятие состоится в Бишкеке в очном формате. Однако, как пояснили в пресс-службе киргизского кабмина, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в ряде стран СНГ было решено провести заседание по видео-конференц-связи.

Борьба с пандемией и экономическое сотрудничество

По данным пресс-службы российского правительства, основное внимание на встрече будет уделено темам борьбы с распространением коронавируса и восстановления экономик СНГ от последствий пандемии.

Кроме того, на мероприятии предполагается рассмотреть вопросы развития зоны свободной торговли СНГ, железнодорожного транспорта и инновационного сотрудничества. Как уточняется в материалах к заседанию, планируется в том числе утвердить концепцию стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" на период до 2030 года. В проекте концепции определены приоритетные направления развития железных дорог с шириной колеи 1 520 мм, которая объединяет железнодорожные сети 19 государств, включая все страны СНГ.

Также этот документ содержит комплекс мер по обеспечению потребностей в железнодорожных перевозках пассажиров и грузов. "Принятие проекта концепции будет способствовать развитию скоростного и высокоскоростного сообщения как между государствами - участниками Содружества, так и с сопредельными с ними странами", - отмечали в пресс-службе правительства РФ.

По данным киргизского кабмина, участники встречи также обсудят вопросы, касающиеся "рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Согласно материалам российской стороны, главы правительств рассмотрят ход реализации соответствующей межгосударственной программы в рамках работы по реабилитации территорий бывших урановых производств в Киргизии и Таджикистане. Второй этап этой программы рассчитан на 2017-2023 годы и предусматривает совершенствование экологического и социально-гигиенического мониторинга в районах проведения работ.

Повышение качества жизни и другие вопросы

Как ожидается, по итогам заседания могут быть приняты решения, которые касаются реализации межгосударственной программы повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей, а также проведения работ по розыску военнослужащих, без вести пропавших в период войны в Афганистане в 1979-1989 годах.

Также предполагается, что в завершение встречи главы правительств СНГ одобрят ряд международных договоров. В частности, может быть подписано соглашение о сотрудничестве в области защиты объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Документ предусматривает создание условий для совершенствования системы охраны прав при развитии IT-технологий.

В рамках выполнения межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года предполагается утвердить комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы. "Его реализация будет способствовать развитию инновационного сотрудничества, созданию научно-технической и технологической базы для организации производства наукоемких конкурентоспособных товаров и услуг как силами самих государств - участников Содружества, так и в партнерстве с ведущими мировыми инновационными центрами, университетами, научно-исследовательскими организациями и бизнес-структурами", - отмечали в российском кабмине.

Также главам делегаций будет предложено одобрить план проведения в 2022 году в рамках СНГ Года народного творчества и культурного наследия.

Помимо этого, по данным исполнительного комитета СНГ, на мероприятии планируется принять решение о председателе комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, а также определить дату и место проведения следующего такого заседания.

Предыдущие встречи

В соответствии с порядком очередности сейчас в СНГ, которое в этом году отмечает 30-летие своей деятельности, председательствует Белоруссия.

Предыдущее заседание Совета глав правительств Содружества состоялось 28 мая в Минске. Впервые с осени 2019 года оно проходило очно - в предыдущие два раза премьерам приходилось общаться по видеосвязи из-за пандемии. Российскую делегацию на этом мероприятии также возглавлял Мишустин.

По итогам той встречи премьеры стран СНГ подписали план совместных действий по борьбе с распространением инфекционных болезней и ряд других документов.