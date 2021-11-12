Главы правительств СНГ обсудили пути восстановления экономик в условиях пандемии

Он констатировал, что серьезным испытанием как для СНГ, так и для всего мира стала пандемия. Она привела к некоторому снижению деловой активности, однако сейчас экономики Содружества постепенно восстанавливаются. Так, за первое полугодие 2021 года торговля внутри СНГ выросла почти на 27%, а объем валового внутреннего продукта в целом по организации увеличился практически на 4,5%. Еще больше возможностей для экономического взаимодействия страны смогут получить, заключив соглашение о свободной торговле услугами, указал глава российского кабмина. Он призвал коллег "завершить переговорный процесс и выходить на подписание" документа.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в своем выступлении отметил, что в 2021 году Содружеству исполняется 30 лет, но за этот "небольшой в исторической перспективе срок" объединение стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Восстановление экономик в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и дальнейшее развитие сотрудничества в рамках Содружества Независимых государств (СНГ) были главными темами состоявшегося в пятницу заседания Совета глав правительств СНГ. В условиях новой волны пандемии встреча состоялась в онлайн-формате.

Приоритетной задачей для стран СНГ по-прежнему остается борьба с коронавирусом. По мнению премьер-министра РФ, государствам Содружества "следует принимать меры, направленные на прерывание цепочек заболеваемости". "Главное здесь - массовая вакцинация граждан. В России мы уделяем этим вопросам самое серьезное внимание", - подчеркнул он, добавив, что странам следует "действовать совместно, чтобы обезопасить людей от новых волн". Премьер РФ обратил внимание на то, что ситуация с коронавирусом отразилась и на миграционных потоках на территории СНГ. На этом фоне Содружеству важно актуализировать правовую базу, совершенствовать цифровые платформы для оптимизации трудоустройства, считает он.

В заключительной части выступления российский премьер упомянул о том, что Россия выдвинула свою столицу в качестве города-кандидата на проведение Экспо в 2030 году. Он выразил признательность за то, что некоторые страны СНГ уже официально поддержали российскую заявку. "Здесь значение имеет каждый голос. Уверен, что проведение выставки на территории Содружества стало бы дополнительным стимулом для всестороннего развития и интеграции нашего региона", - сказал Мишустин.

Климатическая повестка

Отдельно Мишустин остановился на климатической повестке. По его словам, значение перехода на низкоуглеродное и низкоэмиссионное развитие уже стало очевидно для всех, но "работа на этом треке будет эффективнее, если сотрудничать станут все заинтересованные страны". Как считает председатель российского правительства, необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ, перестроить и модернизировать базовые отрасли промышленности, создать новый технологический уклад.

Тема климатической повестки и развития зеленой экономики была поддержана и в выступлениях других участников заседания. О планах Ташкента довести уровень "возобновляемой" энергии в стране к 2030 году до 25% сообщил премьер Узбекистана Абдулла Арипов. Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода отметил необходимость освоения богатого гидрологического потенциала своей страны. По его словам, это может способствовать существенному сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа и внести достойный вклад в обеспечение стран региона экологически чистой электроэнергией.

Развитие транспортных коридоров

Значительное место в выступлениях участников Совета глав правительств СНГ заняла тема работы транспортных коридоров как значимого фактора социально-экономического развития государств - членов организации.

Премьер Узбекистана, затронув эту проблему, призвал снижать тарифы и упрощать процедуры грузоперевозок, в том числе задействуя цифровые технологии. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров обратил внимание коллег на проблемы его страны, которая находится в транспортном тупике, не имея выхода к морю, а в сфере железнодорожного сообщения имея выход "только на соседние Казахстан и Узбекистан".

На необходимость позаботиться о повышении доступности транспортной инфраструктуры, а также о развитии альтернативных маршрутов в условиях растущей ненадежности традиционных путей и геополитической напряженности в ряде регионов указал премьер Казахстана Аскар Мамин.

В выступлениях были упомянуты некоторые региональные транспортные проекты с третьими странами, которые могут открыть участникам организации, по словам премьера Узбекистана, "дополнительные возможности". В этом контексте Арипов указал на проект строительства железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан, который три страны обсуждают около десяти лет. В свою очередь заместитель председателя кабинета министров Туркмении Чарымырат Пурчеков проинформировал, что Ашхабад планирует провести в апреле 2022 года конференцию министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю. Он подчеркнул, что работа Туркмении по соединению региона Центральной Азии и Каспийского моря и формированию разветвленной транспортной сети в регионе "вписывается в логику обеспечения законных интересов стран СНГ, не имеющих прямого выхода к морю".

Концепция развития железных дорог

По итогам заседания была утверждена концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1 520" до 2030 года. Выступивший с докладом глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что в проекте концепции определены приоритетные направления развития железных дорог с шириной колеи 1 520 мм, которая объединяет железнодорожные сети 19 государств, включая все страны Содружества.

Как рассказал Белозеров, документ предусматривает ускоренное развитие железнодорожных пунктов пропуска на границах СНГ, а также повышение качества пассажирских перевозок. Он отметил, что ключевым моментом станет сокращение времени пересечения границ.

Глава РЖД обратил внимание на то, что до пандемии по железным дорогам Содружества "перевозилось более 1,5 млрд человек в год". "То есть каждый гражданин стран СНГ в среднем совершал шесть поездок", - пояснил он. Белозеров выразил надежду, что эпидемическая обстановка позволит в ближайшем будущем восстановить международное пассажирское сообщение.

Этот документ был подписан всеми участниками Содружества, за исключением представителя Киргизии, который сообщил, что Бишкек поддерживает его "с оговоркой". Как пояснил Акылбек Жапаров, Бишкек оставляет за собой право использовать в сфере железнодорожного транспорта международные стандарты, а не только принятые в странах СНГ нормы. "Кыргызская Республика при реализации концепции стратегического развития железнодорожного транспорта будет расширять свою железнодорожную сеть с учетом возможного привлечения других международных партнеров и применения международных стандартов исходя из своих интересов", - сказал он.

Стать продовольственной корзиной мира

Среди других тем обращает внимание прозвучавшая в выступлении премьера Таджикистана тревога в связи с угрозой продовольственной безопасности в некоторых странах на фоне связанного с пандемией экономического кризиса.

В свою очередь премьер Казахстана отметил, что продовольственный рынок в условиях пандемии стал одним из наиболее волатильных. Он привел данные ООН, согласно которым индекс продовольственной инфляции в октябре 2021 года [за 12 месяцев] составил 31,3%. В связи с этим он призвал усилить работу по совместному производству сельхозпродукции. Важным направлением этой работы, по его мнению, должна стать реализация потенциала Единой товаропроводящей сети с опорой на трансграничные хабы и оптово-распределительные центры. По его словам, Содружество обладает потенциалом для того, чтобы стать "продовольственной корзиной мира".

Мамин также считает, что в СНГ не реализован потенциал промышленной кооперации, продолжает расти доля импорта готовой продукции в структуре внешней торговли стран Содружества. По его мнению, возрастающий внутренний спрос в странах СНГ должен быть удовлетворен товарами собственного производства.

Премьер-министр Узбекистана в свою очередь акцентировал внимание на необходимости совершенствовать рынок труда на пространстве СНГ. Он предложил разработать единый механизм взаимного признания сертификатов трудовых мигрантов, а также принять скоординированные меры в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля. Эти меры, по его словам, будут способствовать созданию зоны свободного передвижения на основе единых санитарных требований на пространстве Содружества.

Эти же мероприятия в сфере санитарного контроля помогут, по его мнению, в условиях пандемии восстановить работу туристической отрасли.

Планы на будущее

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится в мае 2022 года в Нур-Султане - столице Казахстана, принимающего эстафету председательства в Содружестве от Белоруссии.

Тогда же, как сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, планируется вынести на подписание глав правительств соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ. Лебедев подробно рассказал о ходе десятилетней подготовки этого документа и подчеркнул его значимость, отметив, что торговля услугами составляет до двух третьих ВВП развитых стран.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил также, что в повестке заседания, кроме утверждения концепции развития железнодорожного транспорта, подписание его участниками соглашения о сотрудничестве в области защиты объектов авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, утверждение плана инновационного сотрудничества на 2021-2025 годы, подписание плана мероприятий по проведению в СНГ Года народного творчества и культурного наследия.