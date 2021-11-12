Лавров: Россия будет отвечать асимметрично на недружественные действия Запада

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия при необходимости будет отвечать асимметрично на недружественные шаги Запада в области стратегической стабильности. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

"Стратегическая стабильность подробно обсуждалась [на заседании], в том числе в контексте тех новых вызовов, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу, - сказал он. - Мы подтвердили намерение и впредь проявлять сдержанный подход, не создавать искусственных проблем, но будем, конечно же, реагировать на недружественные шаги, которые предпринимает Запад. Будем действовать зеркально, а если потребуется, то асимметрично".