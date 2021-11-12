Лавров указал Франции на двойные стандарты в ситуации с мигрантами на границе Белоруссии

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на консультациях в формате "2+2" указал французским коллегам на применение двойных стандартов в ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.

"Наши французские коллеги затрагивали тему кризиса с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей и Литвой, - сообщил на пресс-конференции глава МИД РФ. - Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах Евросоюза, а не на границе с Белоруссией. Надо действовать в одном ключе, полностью уважая основополагающие принципы международного гуманитарного права".

Вместе с тем, Лавров признал, что российской стороне вряд ли "удалось убедить коллег". "По крайней мере, у нас есть аргументы, с которыми они спорить не стали, - отметил он. - Лишь призвали нас помочь убедить Минск решить эту проблему. Но это зависит не только от Минска, здесь должен быть еще конструктивный подход со стороны Евросоюза".

При этом Россия надеется, что в Евросоюзе найдутся "здравые умы", которые осознают необходимость открытого и честного диалога с Белоруссией по острым вопросам, заявил министр.

"Я сказал сегодня главе Евросовета Шарлю Мишелю: если вы заинтересованы в решении вопросов, возникающих с Белоруссией, то, наверное, вам нужно выбрать - вы хотите консультироваться, как госпожа Ангела Меркель предлагает президенту Белоруссии Александру Лукашенко, либо вы хотите проявлять свою мощь, свою агрессию и обкладывать страну нелегитимными санкциями. Мне кажется, что разговор на эти темы должен быть открытым, честным. Я надеюсь, что здравые умы в Евросоюзе это понимают, слышат эти аргументы, но, к сожалению, как не раз уже бывало, рулит в ЕС агрессивное меньшинство", - отметил он.

Лавров напомнил, что в июне, когда произошел инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и президент Белоруссии предложил провести консультации для выяснения обстоятельств произошедшего, Евросоюз отказался от переговоров и ввел санкции. Расследование Международной организации гражданской авиации в Монреале до сих пор не завершено, напомнил Лавров.

"Анонсированные сроки его окончания уже два раза перенесены, и едва ли оно завершится до конца этого года", - отметил глава МИД РФ.