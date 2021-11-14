Захарова ответила на обвинения МИД Британии в причастности России к миграционному кризису

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Британская сторона, тщательно разработавшая вторжение в Ирак, несет историческую ответственность за иракских беженцев и не имеет никакого права обвинять Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Об этом написала в воскресенье в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения главы МИД Великобритании Элизабет Трасс в адрес Москвы.

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Дипломат обратила внимание на опубликованную в субботу в газете The Sunday Telegraph колонку главы британского внешнеполитического ведомства, заявившей о "четкой ответственности" российской стороны за ситуацию на белорусско-польской границе и назвавшей этот миграционный кризис "тщательно разработанным".

"Тщательно разработанным было вторжение Британии в Ирак. 45 тыс. британских солдат помогали США оккупировать эту страну, убивать ее граждан и разворовывать недра", - указала Захарова.

По ее словам, Британия несет "четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе" - гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, "нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ (группировка "Исламское государство" запрещена в РФ), гуманитарные катастрофы в этой части света".

"Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.