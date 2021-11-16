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Володин 29 ноября проведет заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ

Мероприятие состоится в режиме видеоконференции

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы, председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин 29 ноября в режиме видеоконференции проведет заседание ассамблеи, участники рассмотрят модельные законы об информационной безопасности и о миротворцах. Об этом во вторник сообщается на сайте Госдумы.

"Председатель Государственной думы, председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин проведет совместное заседание Совета и четырнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ. Мероприятие состоится 29 ноября в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

На заседании планируется рассмотреть модельные законы об информационной безопасности и о миротворцах ОДКБ. Участники заседания также примут обращение к парламентам государств мира о необходимости формирования неделимого пространства безопасности. На заседании будет представлен доклад "О стандартах демократических выборов в государствах - членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства".

"16 ноября ПА ОДКБ исполняется 15 лет. Ассамблея стала важным институтом повышения эффективности деятельности ОДКБ, укрепления ее международного авторитета и влияния, позволила наладить тесную координацию парламентариев стран-участниц по важнейшим вопросам обеспечения национальной и региональной безопасности", - отметил Володин.

По его словам, "ответить на новые вызовы и угрозы можно, развивая парламентское измерение ОДКБ", сближая законодательство стран, формируя единое пространство безопасности. "Главная задача ассамблеи сегодня - законодательно решить эти задачи", - заключил спикер.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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