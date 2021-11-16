Памфилова: доля женщин среди глав региональных избиркомов может вырасти до 35%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Доля женщин - председателей избирательных комиссий субъектов РФ к концу года может возрасти до 35%. Об этом на заседании Центризбиркома России во вторник сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Вы знаете мою слабость и желание продвигать лучшую половину человечества на руководящие должности, уж простите меня. У нас с вами до настоящего времени из 85 руководителей избиркомов субъектов РФ 26 женщин было и 59 мужчин, то есть 31% и 69%", - сказала Памфилова.

Она отметила, что по итогам рассмотрения претендентов на должности глав 55 комиссий в 15 случаях председателей предложено сменить, а 40 председателей оставить на своих должностях.

"У нас прибавилось количество женщин-руководителей. Я надеюсь, что наши кандидатуры поддержат коллеги в регионах, в этом случае у нас уже будет 30 представительниц прекрасного пола и 55 - это наши замечательные мужчины. То есть у нас до 35% возрастет количество руководящего состава в лице прекрасных дам на уровне субъектовых избиркомов", - подчеркнула глава ЦИК.