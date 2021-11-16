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Лавров: Россия последовательно выступает за достижение целей устойчивого развития ООН

Глава российского МИД подчеркнул, что Москва уделяет большое внимание природоохранной повестке дня

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия последовательно выступает за достижение целей устойчивого развития ООН, которые были сформулированы в рамках "Повестки дня - 2030", принятой государствами - членами ООН в 2015 году. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам первого международного детско-юношеского конкурса "Экология - дело каждого".

"Твердую позицию на экологическом направлении Россия занимает и на международных площадках. Последовательно выступаем за достижение целей устойчивого развития ООН, которые были сформулированы в "Повестке дня - 2030". От этого напрямую зависит уровень и качество жизни всех людей на планете", - указал он.

Министр также подчеркнул, что РФ уделяет большое внимание природоохранной повестке дня. "Это логично с учетом нашей обширной территории и колоссальных природных богатств: громадного запаса пресной воды, лесных массивов, природных ископаемых, уникальных диких животных, - продолжил он. - Мы всегда должны помнить, что все эти ресурсы являются исчерпаемыми и уязвимыми, поэтому относиться к ним следует крайне бережно".

По словам Лаврова, в рамках отбора на конкурсе "Экология - дело каждого" было рассмотрено 6 000 работ из России и 27 стран мира. "Рад, что участники ответственно и творчески подошли к выполнению заданий. В своих презентациях затронули самые разнообразные экологические проблемы, а главное - предложили варианты их решения", - добавил он.

При этом глава МИД РФ отметил, что устойчивое развитие государств возможно только при коллективных усилиях всего международного сообщества. "Вот почему особенно ценно столь широкое участие в конкурсе ребят из-за рубежа. Думаю, всем были интересны их рассказы об уникальном опыте своих стран в сфере экологии. Обмен идеями, предложениями и проектами способствует объединению молодежи на платформе защиты природы, повышению экологической сознательности молодых людей, в целом формированию у них активной жизненной позиции", - резюмировал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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