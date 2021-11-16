Путин и президент Ирана обсудили обстановку в Афганистане, подчеркнута готовность содействовать установлению там мира и стабильности - Кремль.

Путин сообщил президенту Ирана о запланированной на ближайшее время доставке российской гуманитарной помощи в Кабул.

Путин в разговоре с Раиси выразил надежду, что намеченные на конец ноября в Вене переговоры по СВПД пройдут в конструктивном ключе.

Путин и президент Ирана выразили настрой на дальнейшую координацию по Сирии, в том числе в рамках астанинского формата.

Путин проинформировал президента Ирана о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня в Карабахе.