Россия передала Сирии более 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи

ДАМАСК, 16 ноября. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация, прибывшая в столицу Сирийской Арабской Республики (САР), передала во вторник свыше 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи для наиболее нуждающихся сирийских граждан. Об этом сообщил в ходе церемонии передачи гуманитарного груза руководитель Российско-сирийского межведомственного координационного штаба (МКШ) по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

"В Сирию прибыла российская межведомственная делегация с гуманитарным визитом, в рамках которого для наиболее нуждающихся сирийских граждан доставлена гуманитарная помощь", - сказал он.

Мизинцев уточнил, что МКШ РФ подготовлено более 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе 370 тонн продуктов питания, около 40 тонн одежды и постельных принадлежностей, а также свыше 5 тыс. школьных наборов для образовательных учреждений, а также 16 электрогенераторов для поставки в госпитали и больницы. "Россия оказывает помощь Сирии по всем направлениям для улучшения жизни сирийского народа и поддерживает усилия по восстановлению государства", - заявил Мизинцев.

В свою очередь участвовавший в церемонии министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Махлюф выразил глубокую благодарность российскому народу за многолетнюю дружбу, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, основанное на взаимном уважении.

Протокол, подтверждающий передачу САР российской гуманитарной помощи, подписали заместитель управляющего делами президента РФ Ольга Лякина и Хусейн Махлюф.

По данным руководителя МКШ, на протяжении всей операции против террористов в Сирии (с 30 сентября 2015 года) российская сторона провела более 3 тыс. гуманитарных акций, в ходе которых населению Сирии розданы около 5,3 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов. Российскими врачами оказана медицинская помощь более чем 132 тыс. жителям страны, а саперами очищено от взрывоопасных предметов почти 6 тыс. га территории, 273 км автомобильных дорог, свыше 12 км железнодорожных путей и более 3 тыс. зданий и сооружений. Обнаружено и обезврежено свыше 43,6 тыс. взрывоопасных предметов.