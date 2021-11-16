Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин и Пашинян условились продолжить контакты на этот счет.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военные атаковали посты азербайджанских военных, ранены двое военнослужащих. Как сообщили в Минобороны Армении, азербайджанские ВС обстреляли армянские позиции на восточной границе, есть погибшие и раненые.