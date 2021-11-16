В МИД РФ прокомментировали испытания Минобороны, прошедшие 15 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Испытания российского Минобороны 15 ноября, в результате которых был поражен недействующий космический аппарат, проходили в строгом соответствии с международным правом. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В свете многочисленных обращений СМИ необходимо дать некоторые пояснения в связи с успешно проведенным 15 ноября Минобороны России испытанием, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. Данное мероприятие осуществлялось в строгом соответствии с международным правом, включая Договор о космосе 1967 года, и не было направлено против кого-либо", - говорится в сообщении.

Россия подтверждает готовность обсуждать с США и всеми заинтересованными государствами весь спектр вопросов космической безопасности. "Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США. Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, - верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности", - говорится в документе.

Россия считает необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента для предотвращения гонки вооружений в космосе, сообщили в МИД.

"В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.