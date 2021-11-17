Лавров и глава МИД Молдавии обсудят Приднестровье и весь спектр двусторонней повестки

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду встретится с заместителем премьер-министра, главой МИД Молдавии Николаем Попеску, который посетит Москву с рабочим визитом. На переговорах стороны намерены рассмотреть широкий круг вопросов российско-молдавских отношений, а одной из главных тем традиционно станет приднестровское урегулирование.

Попеску вновь возглавил внешнеполитическое ведомство республики в августе этого года. Он уже занимал эту должность в 2019 году до отставки правительства Майи Санду, нынешнего президента страны. Тогда же в Москве состоялась его прошлая встреча с Лавровым, на которой министры обсудили пути преодоления разногласий между Москвой и Кишиневом, а также положение русскоязычного населения Молдавии и ситуацию в Приднестровье.

Предстоящая поездка руководителя молдавского дипведомства в Россию станет хорошей возможностью продолжить этот диалог в новых условиях: в республике около трех месяцев назад завершился очередной политический кризис и утвердились новые власти. Анонсируя переговоры, Лавров заявил, что рассчитывает на подробное обсуждение "всего спектра" двусторонней повестки. Кроме этого, запланирован обмен мнениями по актуальной международной проблематике и вопросам взаимодействия на многосторонних площадках, включая ООН, ОБСЕ, СНГ, ЧЭС и другие форматы.

"Рассчитываем, что предстоящий визит Николая Попеску будет способствовать закреплению наметившейся в последнее время тенденции к оживлению российско-молдавского диалога, развитию двусторонних отношений и решению имеющихся вопросов", - отметили накануне встречи в МИД РФ. Министры также намерены уделить особое внимание взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств и подписать план межмидовских консультаций на 2022-2023 годы.

Решать все проблемы путем диалога

Несмотря на все сложности в отношениях Москвы и Кишинева, стороны не раз доказывали свою способность улаживать проблемные моменты путем диалога. Один из последних позитивных примеров - соглашение по газу, к которому России и Молдавии удалось прийти в октябре по итогам непростых переговоров. Правительство республики затянуло с принятием решения на фоне резкого скачка цен на сырье. Контракт с "Газпромом" на поставку топлива истек в конце сентября, и это привело к дефициту газа в стране.

В результате "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта сроком на пять лет, а также урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. Молдавские власти выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями, считая их условия наиболее выгодными в текущих обстоятельствах. Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от обстановки на рынке.

Тем не менее, комментируя эту ситуацию, молдавский лидер Майя Санду отметила, что в диалоге с Москвой остаются трудности. Среди них - ограничения на экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию, соглашения о социальных гарантиях для работающих в России граждан Молдавии и тема Приднестровья. Не исключено, что встреча Лаврова и Попеску позволит добиться прогресса по этим вопросам.

Приднестровье остается на повестке

Газовый кризис в Молдавии в очередной раз обозначил остроту приднестровской проблемы. Так, задолженность непризнанного Приднестровья за российский газ превысила $7 млрд, что стало еще одной точкой напряжения в российско-молдавских отношениях. Власти Молдавии накануне заявляли, что не собираются оплачивать этот долг. Данный вопрос по-прежнему остается неурегулированным, и молдавская сторона рассчитывает обсудить его с Россией в рамках межправительственной комиссии, заседание которой запланировано на ноябрь.

В этом месяце также должна была состояться встреча в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), которая планировалась на 2-3 ноября Стокгольме. Однако этот раунд переговоров сорвался, а приднестровский лидер Вадим Красносельский возложил вину за это на Кишинев. Несколько дней спустя Санду подписала указ об отставке вице-премьера по реинтеграции Владислава Кульминского, который должен был представлять Молдавию в этом формате. В свою очередь Москва продолжает призывать Кишинев и Тирасполь к диалогу.

"Разумеется, в фокусе внимания будет текущая ситуация в приднестровском урегулировании под углом преодоления стагнации в диалоге между Кишиневом и Тирасполем, активизация работы многостороннего формата "5+2", оказание содействия продвижению мер доверия между берегами Днестра", - отметили в российском дипведомстве в преддверии визита Попеску в Москву.

Министры также смогут обсудить разногласия по вопросу присутствия миротворцев, которые обеспечивают безопасность в зоне приднестровского конфликта. В настоящее время власти Молдавии выступают за смену миротворческих сил на гражданскую миссию под международным мандатом, что значительно расходится с позицией РФ. Российские "голубые каски" были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года, и с тех пор здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании. В настоящее время россияне поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с миротворцами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины.

Механизмы укрепления сотрудничества

"В России внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в исторически близкой нам Молдавии и настроены на продолжение двустороннего сотрудничества на принципах прагматизма и взаимного учета интересов. Рассчитываем, что Кишинев сумеет сохранить баланс во взаимодействии с евразийскими интеграционными структурами и Евросоюзом и сохранит внеблоковый статус", - заявили на Смоленской площади.

Там указали, что встреча глав МИД РФ и Молдавии состоится в канун 20-летия Договора о дружбе и сотрудничестве между странами, который был подписан 19 ноября 2001 года. В министерстве подчеркнули, что этот универсальный документ сохраняет свое значение, позволяя и далее развивать двусторонний диалог в интересах повышения благополучия и безопасности народов двух государств.

"Важное место в ходе переговоров займет проблематика торгово-экономических связей, включая ее межрегиональный компонент. В России настроены на восстановление положительной динамики двустороннего товарооборота", - сообщили в дипведомстве РФ. Кроме этого, в МИД РФ отметили, что назначение Попеску председателем молдавской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству "открывает возможность для скорейшего возобновления работы этого важнейшего механизма двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере".