Нового главу Саратова депутаты определят на заседании 26 ноября

САРАТОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Конкурсная комиссия допустила до участия в выборах главы Саратова трех из семи кандидатов, в том числе действующего главу администрации Михаила Исаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в среду.

В Саратове 12 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы администрации Саратова. Всего заявки подали семь человек. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, состоялся 17 ноября, с каждым из кандидатов прошло собеседование членов комиссии.

"Конкурсная комиссия допустила до участия в выборах главы муниципального образования "Город Саратов" трех кандидатов. Процедура избрания главы областного центра пройдет 26 ноября во время заседания Саратовской городской думы", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что конкурсная комиссия единогласно выбрала Михаила Исаева, действующего главу города, Владимира Бьятенко, главу администрации Волжского района, а также Алексея Мартова, специалиста в сфере IT-технологий.