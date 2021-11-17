КПРФ обратится в комиссию Думы по этике из-за слов Жириновского о депутате Коломейцеве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Фракция КПРФ намерена обратиться в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики из-за того, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник на заседании палаты назвал первого замруководителя фракции коммунистов Николая Коломейцева "ростовским валенком". Об этом в среду журналистам сообщила член фракции Анжелика Глазкова.

"Конечно, мы будем обращаться в комиссию по этике", - сказала она.

Сам Коломейцев назвал высказывания Жириновского заказными. "Это продолжение шельмования лидеров левопатриотического блока", - убежден он.

Во вторник Жириновский выступал по итогам правительственного часа с участием генпрокурора Игоря Краснова. Лидер либерал-демократов настаивал на том, чтобы генеральный прокурор больше опирался на представителей ЛДПР, так как сейчас рядом с ним "слишком много коммунистов, поэтому дела идут не очень хорошо".

В ходе его выступления Коломейцев что-то выкрикнул с места. В ответ лидер ЛДПР назвал его "ростовском валенком", который мешает вести заседание, и предложил лишить мандата.