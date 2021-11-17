Председателя горсовета Евпатории Харитоненко отстранили от должности

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты городского совета Евпатории 17 ноября временно отстранили от исполнения обязанностей председателя законодательного органа Олесю Харитоненко, сообщили ТАСС в пресс-службе местного парламента.

Решение отстранить от должности главу муниципального образования городской округ Евпатория 26 октября по ходатайству следствия принял Евпаторийский городской суд.

"Временно отстранена <...> до устранения обстоятельств, которые послужили основанием для отстранения от этой должности", - сказал собеседник агентства, отметив, что в решении горсовета не уточняется, какие обстоятельства послужили причиной для отстранения.

Временно исполнять обязанности председателя Евпаторийского городского совета будет заместитель спикера Эммилия Леонова.

Ранее о задержании и проведении следственных действий в отношении Харитоненко сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах Крыма. Позднее в горсовете Евпатории опровергли информацию о ее задержании.

Харитоненко избрали главой города - председателем Евпаторийского городского совета 23 сентября 2019 года. В декабре того же года переизбрали председателем Совета муниципальных образований Крыма. В декабре 2020 года вошла в состав Государственного совета России.