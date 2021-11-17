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Лавров 18 ноября проведет переговоры с главой МИД Узбекистана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сторонам предстоит провести "обзор готовности документов, подлежащих подписанию на полях российско-узбекистанского саммита"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России проведет 18 ноября в Москве переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым в преддверии визита в российскую столицу президента республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Завтра во второй половине дня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Узбекистан в рамках его рабочего визита в Москву. Министры сверят часы в преддверии предстоящего визита президента Республики Узбекистан в Российскую Федерацию", - указала дипломат.

Сторонам, по словам Захаровой, также предстоит провести "обзор готовности документов, подлежащих подписанию на полях российско-узбекистанского саммита". "Предполагается рассмотреть ряд наиболее актуальных вопросов российско-узбекистанских отношений, международной и региональной повестки дня", - добавила она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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