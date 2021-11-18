Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МИД

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

Как сообщали ранее в пресс-службе Кремля, на мероприятии "запланировано обсуждение актуальных вопросов работы ведомства по реализации внешнеполитического курса страны, а также стоящих перед российской дипломатией задач на перспективу".

Ожидания МИД

МИД России в свою очередь ожидает, что президент в ходе расширенного заседания коллегии поставит перед российской дипслужбой новые задачи. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что с момента последней очной встречи Путина с руководством центрального аппарата и загранучреждений МИД, состоявшейся летом 2018 года, в России и мире произошел целый ряд значимых событий.

В частности, в РФ были приняты поправки к конституции, утверждены новые национальные цели развития, обновлена стратегия национальной безопасности. Международная обстановка, по словам Захаровой, характеризуется сложными и противоречивыми тенденциями.

Вместе с тем, как указывала представитель МИД, "открываются и новые возможности для конструктивного международного сотрудничества в различных областях, таких как борьба с пандемией и другими общими вызовами и угрозами". Все эти факторы влияют на формирование и реализацию внешней политики России, поясняла Захарова.

Дипломат также сообщала, что ожидается участие в мероприятии руководства правительства РФ, Федерального собрания, администрации президента, представителей министерств и ведомств, участвующих в реализации внешнеполитического курса России.

Предыдущие встречи

Путин ранее не посещал расширенные заседания коллегии МИД РФ, однако он регулярно участвовал в проходивших до пандемии раз в два года совещаниях послов и постоянных представителей России в зарубежных странах. Последнее такое мероприятие состоялось с участием президента в МИД РФ в 2018 году.

Тогда глава государства отмечал, что в условиях "динамичной, насыщенной событиями ситуации" в мире Россия последовательно проводит ответственный и самостоятельный внешнеполитический курс. Он указывал на заслуги российских дипломатов и обозначал им задачи на будущее, подчеркивая, что россияне хотят видеть свою страну "сильным, независимым, миролюбивым государством".

В частности, по словам Путина, Россия должна не только прочно закрепиться в "пятерке" крупнейших экономик мира, но и существенно повысить стандарты качества жизни своих граждан. Для этого, как считает президент, важно настроить работу на конкретный, прагматичный результат, осваивать новые рынки, расширять экспорт, увеличивать доступ к передовым технологиям и инвестициям, преодолевать препятствия, чинимые для работы отечественных компаний за рубежом. Внешняя политика России должна стать "более экономически ориентированной и более рациональной", уверен он. Особое же значение, по мнению президента, имеет формирование пространства добрососедства, благополучия, безопасности и стабильности по всему периметру государственных границ РФ.

Путин подчеркивал, что Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН "и впредь будет отстаивать зафиксированные в уставе этой организации основополагающие принципы": суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров. Ведь именно следуя международному праву и работая на коллективных началах, возможно решить самые сложные мировые проблемы, убежден он.