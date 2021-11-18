Антонов заявил, что Россия и США активно взаимодействуют по вопросам кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и США ведут активное взаимодействие по вопросам информационной безопасности, однако американская сторона выступает с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на теме кибервымогательства. Об этом заявил в среду журналистам посол России в США Анатолий Антонов, выразив надежду на то, что со временем диалог приобретет всесторонний характер.
"Активно осуществляется взаимодействие по вопросам информационной безопасности. Эксперты из профильных министерств и ведомств уже начали контактировать, состоялось четыре раунда переговоров. Уполномоченные ведомства возобновили профессиональную работу. Есть конкретные случаи пресечения российскими правоохранительными органами деятельности преступных группировок, использовавших вредоносное программное обеспечение", - сказал посол, отвечая на вопрос ТАСС о реализации договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июне этого года.
"В то же время американские коллеги выступают с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на вопросах кибервымогательства. Исходим из того, что диалог со временем приобретет всесторонний характер, поскольку проблематика информационной безопасности намного шире. Полезно было бы, в частности, обсудить цифровую защищенность применительно к вооружениям", - отметил дипломат.
16 июня в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Это была их первая очная встреча в качестве глав государств, а также первый с 2018 года российско-американский саммит на высшем уровне. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
Подвижки в области стратстабильности
Посол России в США считает, что в диалоге по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном наблюдается позитивное развитие.
Говоря о выполнении сторонами договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, Антонов подчеркнул: "Прежде всего, наблюдаются позитивные подвижки в области стратстабильности. Еще по итогам Женевского саммита было принято совместное заявление президентов, подтверждающее приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". "В документе зафиксировано намерение начать предметный и энергичный двусторонний диалог в данной области", - добавил посол.
Как отметил Антонов, "состоялись два раунда консультаций между делегациями двух стран" во главе с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. "Созданы две рабочие группы: по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями, а также по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект, - продолжил посол РФ. - Комплексный характер переговоров позволяет вести обсуждение всех значимых факторов стратстабильности - как традиционных вооружений, так и новых технологий. Ожидаем, что в скором времени будет проведено следующее пленарное заседание и запущена работа в экспертных группах".