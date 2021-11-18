Военный пенсионер стал первым претендентом в конкурсе на должность мэра Новороссийска

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Документы на участие в конкурсе на должность мэра Новороссийска подал первый кандидат - военный пенсионер Алексей Самохвалов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в четверг.

Конкурс на должность главы города начался 28 октября, он объявлен в связи с истечением срока полномочий действующего мэра Новороссийска Игоря Дяченко, проведение конкурса решением городской Думы назначено на 21 декабря. Срок приема заявок истекает в 17:00 мск 26 ноября.

"Первым претендентом на участие в отборе кандидатур стал Алексей Самохвалов, военный пенсионер, подполковник запаса", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что комиссия по итогам работы отберет не менее двух кандидатов на должность, мэра Новороссийска изберут депутаты городской Думы путем тайного голосования.

"27 декабря 2016 года я вступил в должность, прошло 5 лет, истекает срок полномочий", - заявил ТАСС мэр Новороссийска Игорь Дяченко, уточнив, что пока не принял решение, планирует ли подавать документы на участие в конкурсе. Дяченко 55 лет, он закончил Новороссийское высшее инженерное морское училище и Северо - Кавказскую академию государственной службы, кандидат политических наук.

Новороссийск - крупный курортный и портовый город Краснодарского края.