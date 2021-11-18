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Отравление в Эймсбери
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Посольство РФ: итоги публичного расследования дела Стерджес не будут обладать доверием

В посольстве РФ в Лондоне подчеркнули, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом"

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Результаты публичного расследования по делу о смерти британки Дон Стерджес, которая умерла в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года, не будут пользоваться доверием ввиду его политического характера. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении посольства России в Великобритании.

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"Заявление министра внутренних дел Великобритании Прити Пател о начале т. н. публичного расследования гибели британской гражданки Стерджес в 2018 году не стало для нас сюрпризом. Мы прогнозировали именно такое развитие событий с учетом британских реалий, включая воинственные настроения в английском политистеблишменте. К сожалению, полностью подтверждается выдвинутое нами ранее предположение о том, что ситуация вокруг "отравлений" в Солсбери и Эймсбери и последовавшей затем смерти Стерджес идет по до боли знакомому сценарию "дела Александра Литвиненко", - отметили в российском диппредставительстве.

В посольстве РФ в Лондоне подчеркнули, что коронерский процесс оказался "заменен еще более размытым форматом". "По иронии суть "публичного" расследования заключается в том, что в его рамках допускается засекречивание доказательств следствия. Тем самым делается еще один шаг в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего, которую британские власти на протяжении трех с половиной лет эксплуатируют для разрушения отношений с нашей страной. Никаким доверием результаты такого "расследования" пользоваться не будут", - заявили в посольстве РФ.

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ВеликобританияРоссияОтравление в Эймсбери
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