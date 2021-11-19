Мэром Волгограда стал бывший замгубернатора Владимир Марченко

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Волгоградская городская дума на внеочередном заседании в пятницу избрала большинством голосов нового главу города. Им стал бывший заместитель губернатора Владимир Марченко.

Марченко набрал 31 из 33 голосов, остальные кандидаты не набрали ни одного голоса.

Марченко с 28 сентября был временно исполняющим полномочия главы Волгограда, до этого являлся заместителем губернатора Волгоградской области в сфере строительства и ЖКХ.

Занимавший пост главы Волгограда с июня 2016 года по сентябрь 2021 года Виталий Лихачев сложил полномочия в связи с избранием депутатом Госдумы.

"Вступая в должность главы города-героя Волгограда, обязуюсь при осуществлении предоставленных мне полномочий уважать, охранять и отстаивать права и законные интересы жителей города, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, законы Волгоградской области, Устав города-героя Волгограда и муниципальные правовые акты Волгограда, справедливо и беспристрастно применять предоставленную мне власть, честно и добросовестно исполнять свои обязанности во благо Волгограда", - сказал, принося присягу в качестве мэра, Марченко.

Среди основных задач на посту главы города он назвал решение транспортной проблемы. "Общая доля находящихся в нормативном состоянии дорог - 62%. Планируем, что в ближайшие три-четыре года мы выйдем на уровень 85%. Но мало восстанавливать существующие, необходимо строить новые", - сказал Марченко.

Он отметил, что необходимо также продолжить реконструкцию линии скоростного трамвая, обновлять троллейбусный парк, продлевать троллейбусные маршруты, увеличивать жилищное строительство, площади благоустраиваемых территорий.