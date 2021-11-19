Захарова назвала "осенним вмешательством" проект резолюции США о "непризнании Путина"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания на этот пост в 2024 году уже не является чем-то беспрецедентным, это "осеннее вмешательство" во внутренние дела суверенного государства. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Я, честно говоря, не соглашусь, что это какая-то беспрецедентная история. Мы уже такое видели на примере парламентских наших выборов. Их тоже собирались не признавать. Там срок был поменьше - полгода, но в общем рука мастера чувствуется, - отметила дипломат. - Это такое осеннее вмешательство в дела суверенных государств. Я думала, они дотянут до весны, но, видите, сорвались почему-то в ноябре".

Ранее американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с призывом не считать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициатива американских конгрессменов является прекрасной демонстрацией вмешательства США в дела других стран. Песков заметил, что в Кремле считают неприемлемыми инициативы, подобные такому проекту резолюции.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

В основной закон РФ в прошлом году были внесены более 200 изменений. Они, в частности, предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет вновь баллотироваться на пост президента. Поправки вступили в силу после того, как были одобрены гражданами РФ на общероссийском голосовании по внесению изменений в основой закон.