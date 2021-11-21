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Песков: НАТО надо прекратить провокации у границ РФ и накачку Киева оружием

Пресс-секретарь президента отметил, что "Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у границ России"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО должны перестать накачивать Украину оружием и прекратить провокационную деятельность у границ России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Говоря о действиях, которые необходимо предпринять для разрешения нынешней напряженной ситуации, представитель Кремля отметил, что "выход есть". "НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ", - перечислил Песков.

Он подчеркнул, что, "конечно, страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия".

Теги
УкраинаСШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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