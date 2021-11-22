Секретарь Совбеза России посетит Шри-Ланку

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник, 22 ноября, посетит Шри-Ланку для консультаций по вопросам безопасности. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"22 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "в городе Коломбо Патрушев проведет российско-ланкийские консультации по вопросам безопасности".

В августе у Патрушева состоялась в Москве очная встреча с секретарем министерства обороны Шри-Ланки Камалом Гунаратне. На ней обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в сфере безопасности, в том числе военно-технического сотрудничества. Как указывали в СБ РФ, собеседники тогда "подтвердили настрой на активизацию взаимодействия двух стран по линии советов безопасности России и Шри-Ланки".

Секретарь российского Совбеза регулярно проводит двусторонние переговоры по вопросам безопасности со своими зарубежными коллегами - как в российской столице, так и во время заграничных визитов.