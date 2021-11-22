Лавров и глава МИД Ливана обсудят Сирию и ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом, который находится в Москве с рабочим визитом.

Эта первая встреча министров с момента назначения Бу Хабиба на пост главы ливанского внешнеполитического ведомства. Ожидается, что стороны обсудят весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, включая наращивание торгово-экономических и гуманитарных связей.

Ливанский кризис

Как отметили в российском министерстве в преддверии переговоров, отношения Москвы и Бейрута носят традиционно дружественный характер. Их развитию способствуют регулярные контакты российской стороны с ливанскими государственными структурами и ведущими политическими силами.

Ливан недавно преодолел затяжной внутриполитический кризис, продолжавшийся больше года после ухода в отставку кабинета технократов по главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва в морском порту Бейрута. 10 сентября был утвержден состав правительства национального спасения, и 20 сентября кабмин во главе с Наджибом Микати получил вотум доверия в ливанском парламенте.

"Поддерживаем усилия недавно сформированного ливанского правительства во главе с премьер-министром Наджибом Микати, направленные на создание необходимых условий для скорейшего вывода страны из переживаемого ей глубокого социально-экономического кризиса и обеспечение эффективного функционирования государственной системы в соответствии с Конституцией Ливанской Республики", - подчеркнули в МИД РФ. В министерстве призвали ливанские политические силы и далее проявлять ответственность и готовность к компромиссам с учетом общенациональных интересов.

Как напомнили в МИД РФ, Россия неизменно выражает приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Ливана. "Подчеркиваем важность сохранения гражданского мира в Ливане, решения всех острых вопросов национальной повестки дня в рамках конструктивного диалога на основе взаимного согласия всех ведущих политических и конфессиональных групп этой страны и недопустимость внешнего вмешательства в ее внутренние дела", - указали на Смоленской площади.

Сирия и ближневосточное урегулирование

Министры обменяются мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в самом Ливане. Значительное внимание планируется уделить ситуации в Сирии, в том числе проблематике возвращения беженцев с учетом того, что Ливан является одной из стран, принявших наибольшее количество беженцев из Сирии - порядка 1,5 млн человек.

Стороны затронут тематику ближневосточного урегулирования. 23 ноября в Москве планируются переговоры президента РФ Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Возможно, что встреча будет содействовать разрешению проблем в этой сфере.

Лавров и Бу Хабиб также могут рассмотреть тематику демаркации израильско-палестинской морской границы, затрагивающий вопрос разработки газовых месторождений в Средиземном море. Разногласия между Ливаном и Израилем касаются шельфового блока 9, где предположительно имеются крупные запасы углеводородов. Консорциум в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской "Новатэк" в конце 2018 года выиграл тендер на газовые блоки 4 и 9 на шельфе Ливана и планирует приступить к разведочному бурению на нефть и газ на морском шельфе в районе блока 9 в конце года.