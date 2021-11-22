Путин на неделе проведет встречу с кабмином

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе с 22 по 28 ноября проведет очередную встречу с членами правительства, а также встретится с рядом иностранных коллег. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент встретится с правительством на этой неделе. Будет целый ряд зарубежных гостей, которые будут вести переговоры с президентом", - сказал Песков.

Представитель Кремля не стал заранее анонсировать все запланированные международные переговоры, однако уточнил, что во вторник, 23 ноября, пройдет встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом. "Завтра президент будет в Сочи и у него в гостях будет президент Палестины Махмуд Аббас. С ним будет беседа и [лидеры] продолжат [общаться] в формате рабочего завтрака", - сказал он, уточнив, что переговоры начнутся в середине дня.