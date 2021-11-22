В Дагестане назначили нового государственного секретаря региона

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Депутат народного собрания Магомед-Султан Магомедов назначен государственным секретарем Дагестана. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Глава Дагестана Сергей Меликов назначил Магомед-Султана Байболатовича Магомедова государственным секретарем Республики Дагестан. Указ об этом глава республики подписал сегодня", - говорится в сообщении.

Среди основных задач госсекретаря - содействие обеспечению реализации государственной политики в экономической и социальной сферах, а также информирование главы Дагестана об общественно-политической ситуации и социально-экономическом положении в муниципальных образованиях субъекта. Ранее эту должность занимал бывший глава администрации города Дербента Хизри Абакаров.

Магомед-Султан Магомедов родился в 1955 году в Махачкале. В 2010 году был избран председателем народного собрания Дагестана. Сейчас является депутатом Государственной думы 6-го созыва.