Петр Толстой вновь возглавит делегации России в ПАСЕ и ПА ОБСЕ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы на заседании в понедельник утвердил состав думской части делегаций России в парламентских ассамблеях Совета Европы и ОБСЕ (ПАСЕ и ПА ОБСЕ), при этом делегации вновь возглавит вице-спикер палаты Петр Толстой.

"Сегодня на Совете согласовали состав депутаций в международные парламентские ассамблеи. Вместе с коллегами из всех фракций будем отстаивать интересы страны в межпарламентских организациях", - сказал Толстой ТАСС.

Как в свою очередь уточнил источник, думская часть делегации в ПАСЕ будет состоять из 22 человек. Помимо самого Толстого от "Единой России" в нее, в частности, вошли Евгений Попов, Олег Морозов, Мария Бутина, Светлана Журова и Ирина Роднина, а также несколько других депутатов. Фракция КПРФ делегировала Юрия Афонина, Леонида Калашникова и Георгия Камнева, ЛДПР - Леонида Слуцкого и вице-спикера Бориса Чернышова, "Справедливая Россия - За правду" - Анатолия Аксакова и Алексея Чепу. "Новые люди" будут представлены лидером фракции Алексеем Нечаевым.

В думскую депутацию на ПА ОБСЕ вошли от "Единой России" Николай Брыкин, Евгений Нифантьев, Татьяна Кусайко, Артем Туров и Павел Федяев, от КПРФ - Алексей Корниенко, от ЛДПР - Леонид Слуцкий, от справороссов - Дмитрий Гусев, от "Новых людей" - вице-спикер Владислав Даванков.

Источник в думском аппарате со своей стороны сообщил, что на заседании Совета Думы также утверждены составы думской части делегаций в Межпарламентской ассамблее православия, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества и ряде других организаций.