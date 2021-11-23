Косачев: заявляя о новых санкциях по Nord Stream 2, США берут на себя функции прокурора

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. США берут на себя функции прокурора или судьи, вводя санкции против проекта ведущих стран другого континента, руководствуясь при этом внутренним актом об энергетической безопасности. Такое мнение выразил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о новых рестрикциях, касающихся газопровода "Северный поток - 2".

"Итак, мир по-американски в общих чертах прорисовывается достаточно четко: говорить можно только то, что соответствует генеральной линии, а вместо международного права действуют внутренние акты США, по которым сам Вашингтон берет на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество по своему усмотрению", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в рамках своего внутреннего акта об энергетической безопасности США объявляют конфискованным судно фирмы, не причинившей ни малейшего вреда самой Америке. "И это делается вместо реальной помощи европейским союзникам - направления американского газа с "молекулами свободы", которые еще год назад буквально навязывали Европе как альтернативу более дешевому газу из России. Ничего личного - Азия сегодня за "молекулы" платит больше", - указал Косачев.

Парламентарий обозначил и второй эпизод из международной повестки, который, по его мнению, достоин упоминания в одном ряду с заявлениями Блинкена. "США публично одернули избранного президента Болгарии, который имел неосторожность признать реалии - Крым де-факто принадлежит России. Вашингтон быстро разъяснил основы "партийной дисциплины" для ближнего круга союзников США", - отметил вице-спикер СФ.

"Когда такое происходит внутри отдельно взятого государства, в тех же США называют это диктатурой. А вот когда такую практику навязывают всему миру, это считается "либеральным миропорядком". Смотрите, не перепутайте", - добавил Косачев.

Заявления госсекретаря

Блинкен сообщил в понедельник, что американское внешнеполитическое ведомство предоставило Конгрессу доклад на основе закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA) для возможного введения санкций за работу над проектом "Северный поток - 2". Как он заявил, "в докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd, которые имеют отношение к газопроводу "Северный поток - 2". В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет отнесено к заблокированной собственности, пояснил Блинкен.

Госсекретарь не уточнил название второго судна, упомянутого в докладе, который не был опубликован. По сведениям агентства Bloomberg, речь идет о судне Blue Ship. По словам источников агентства, Blue Ship включили в указанный список, поскольку судно было задействовано "в работе над почти завершенным трубопроводом, но санкции в отношении него не ввели, так как оно принадлежит структуре, связанной с германским правительством". По версии Bloomberg, Transadria базируется на Кипре, но якобы "считается российской подставной компанией".