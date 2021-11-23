В структуре правительства Удмуртии появятся три новых вице-премьера и два агентства

ТАСС, 23 ноября. Глава Удмуртии Александр Бречалов во вторник на сессии Госсовета республики представил новую структуру правительства, согласно которой в органе исполнительной власти появятся три новых вице-премьера и два агентства - по туризму и по молодежной политике.

Так, первый вице-премьер будет курировать, как и прежде, экономический блок - Минэкономики, Минпромторг, Минцифры. "А также новый орган - агентство по туризму. Да, мы приняли решение выделить это направление в самостоятельный орган из структуры министерства", - сказал Бречалов.

Создание еще одного агентства - по молодежной политике - руководитель республики объяснил тем, что в регионе требуется качественная перезагрузка по работе с молодыми людьми. "Об этом часто говорит и президент страны, да и мы с вами понимаем, когда видим отчеты наших коллег из МВД и прокуратуры, цифры во многом не утешительные, у нас по-прежнему на очень высоком уровне остается детская, подростковая преступность, огромная проблема с алкоголем, с наркотиками", - сказал Бречалов.

Он добавил, что еще одно из новшеств - появление профильного заместителя председателя правительства, курирующего работу двух министерств социального блока - министерство социальной политики и труда, а также министерство образования и науки. Также еще один новый профильный зампред правительства будет курировать министерство спорта, министерство культуры и агентство по молодежной политике.

Также в структуре правительства появится вице-премьер, курирующий строительство и транспортную сферу. "Учитывая огромный объем средств в инфраструктурных проектах, а также их приоритетное значение для республики в целом, предлагается ввести должность заместителя председателя правительства, курирующего деятельность Минстроя и Миндортранса. Я убежден, что структура правительства должна четко соответствовать объему задач и новым вызовам, от этого зависит наша эффективность и жизнь граждан. Если в 2017 году мы строили порядка 15 социальных объектов, то в 2021 году у нас в работе 120 объектов, и это я говорю только про стройку - без ремонтов, без дорог", - объяснил изменение глава региона.

Таким образом в структуре кабинета министров будет 26 исполнительных органов государственной власти - 15 министерств, два главных управления, три комитета, одно управление, четыре агентства и администрация главы и правительства.

Действующая структура

Согласно данным сайта правительства Удмуртии, сейчас в кабинете министров - премьер-министр, один первый вице-премьер, 4 заместителя председателя правительства, глава администрации главы и правительства, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте РФ, 10 министров, и. о. начальника ГУ по государственному надзору, начальник ГУ ветеринарии, председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС.

"Мы продолжаем административную реформу, проект "Бережливая республика" уже дает значимые результаты экономии бюджетных средств, поэтому по итогу изменения в структуре правительства не должны привести к увеличению расходов на содержание госаппарата. Я уверен, что новая структура позволит органам исполнительной власти оперативно и эффективно решать все возникающие вопросы и, естественно, именно для этого я представил вам новую структуру", - добавил Бречалов.