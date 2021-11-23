Делегация Совфеда будет наблюдать за выборами в парламент Киргизии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко примет участие в наблюдении за подготовкой и проведением парламентских выборов в Киргизии, намеченных на 28 ноября. Об этом сообщает во вторник пресс-служба верхней палаты парламента.

Как отмечается в сообщении, Шевченко будет наблюдать за выборами по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ. "От МПА СНГ в состав миссии наблюдателей войдет также член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. В составе делегации - член комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин (по линии ПА ОДКБ), член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Николай Семисотов (по линии ШОС), член комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова (от Парламентского собрания Союза Беларуси и России)", - сообщили в пресс-службе.

Выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября. Они пройдут по смешанной системе: 54 депутата будут избраны по партийным спискам, 36 - по одномандатным округам. На места в высшем законодательном органе претендуют 21 политическая партия и 297 кандидатов, которые баллотируются по одномандатным округам.