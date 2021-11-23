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В Минске обсудили взаимодействие Белоруссии и РФ по вопросам информационной безопасности

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник поздравил российскую сторону с принятием Первым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН российско-американской резолюции

МИНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия имеют высокий уровень взаимодействия и взаимной поддержки по проблематике международной информационной безопасности в рамках профильных международных организаций. Это подчеркнули в ходе встречи заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник и специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, сообщает во вторник пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Подчеркнута необходимость совместного продвижения вопросов международной информационной безопасности на международных площадках", - отмечается в сообщении. Алейник поздравил российскую сторону с принятием Первым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН российско-американской резолюции под названием "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере применения информационно-коммуникационных технологий".

Крутских, являющийся также директором министерского департамента международной информационной безопасности, находится в Минске для участия в белорусско-российских межведомственных консультациях по указанной тематике. В их ходе стороны обсудили пути наращивания взаимодействия по международной информационной безопасности на площадках ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ, а также дальнейшую активизацию двустороннего сотрудничества в данной области.

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