Депутаты Мосгордумы назначили 7 из 14 членов Мосгоризбиркома

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы выбрали семь членов Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбиркома) нового состава. Соответствующее решение принято в ходе заседания столичного парламента в среду.

Мосгордума утвердила шесть членов городской избирательной комиссии, представляющих пять парламентских партий, имеющих своих депутатов в Госдуме, а также кандидатуру, представленную на утверждение депутатам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) - действующего зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. Так, по предложению КПРФ утверждена кандидатура действующего члена Мосгоризбиркома Николая Геращенко; по предложению партии "Справедливая Россия - Патриоты - за правду" утверждена кандидатура действующего члена Мосгоризбиркома Вячеслава Дунаева; по предложению ЛДПР утверждена кандидатура действующего члена Мосгоризбиркома Александра Ноздрина; по предложению партии "Единая Россия" в новый состав Мосгоризбиркома назначена руководитель столичного департамента территориальных органов Ольга Кудрявцева; по предложению партии "Новые люди" - глава ГБУ "Центр гражданской активности" Марина Прозорова.

Кроме того, на одно "вакантное" место претендовали еще семь человек, чьи кандидатуры были заявлены от политических партий, не представленных в Государственной думе, от иных общественных объединений и представительных органов местного самоуправления. Седьмым членом Мосгоризбиркома с помощью тайного голосования был избран Евгений Андриенко, чья кандидатура была предложена Московской федерацией профсоюзов, также являющийся членом комиссии на данный момент.

Срок полномочий действующего состава Мосгоризбиркома истекает в декабре. В комиссию входят 14 членов с правом решающего голоса, семь из них назначает Мосгордума, еще семь - мэр Москвы - на основании предложений ЦИК, политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и городской комиссии предыдущего состава.

Новый состав комиссии избирается на пять лет. В состав комиссии могут входить не более семи членов, являющихся государственными или муниципальными служащими, а также не менее четырех кандидатур на основе предложений политических партий.