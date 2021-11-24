{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума планирует завершить осеннюю сессию 22 декабря

Совет Думы также принял решение до конца сессии еженедельно проводить дополнительное заседание по средам в связи с необходимостью рассмотреть все приоритетные законопроекты

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заключительное пленарное заседание в рамках осенней сессии Госдумы должно пройти 22 декабря. Об этом в среду сообщила пресс-служба палаты.

"Заключительное заседание планируется провести 22 декабря", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, Совет Думы по предложению спикера палаты Вячеслава Володина "принял решение до конца сессии еженедельно проводить дополнительное заседание по средам" в связи с необходимостью рассмотреть все приоритетные законопроекты. Изначально было принято решение проводить заседания во вторник и четверг с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

"Вячеслав Володин обратил внимание, что фактически в таком графике Государственная дума работает с ноября, это позволяет всесторонне обсудить законопроекты, направленные на поддержку граждан, экономики, регионов", - добавили в пресс-службе.

Теги
Россия
Главы МИД Армении и России обсудили урегулирование карабахского вопроса
Стороны отметили важность решения вопроса путем мирного урегулирования в рамках мандата минской группы
Читать полностью