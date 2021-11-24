Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем указал на провокации Киева на линии соприкосновения в Донбассе и нарушения прав русскоязычных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.

"Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения", - говорится в сообщении пресс-службы. В Кремле отметили, что российской стороной также было указано на необходимость прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины.

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования", - добавили в пресс-службе российского президента.

Миграционный кризис

Президент РФ отметил контрпродуктивность санкций против Белоруссии. Отмечается, что в беседе был обстоятельно рассмотрен ряд актуальных международных проблем. "При обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

"Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель. В данном контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции", - говорится в сообщении.

По данным Кремля, в беседе также было обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. "Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Ситуация в Карабахе, Афганистане и Ливии

Путин и глава Евросовета также обсудили ситуацию в Карабахе, Афганистане и Ливии. "По просьбе Шарля Мишеля Владимир Путин информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая налаживание мирной жизни, восстановление экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - говорится в сообщении. В Кремле добавили, что эти вопросы планируется рассмотреть на встрече президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении 26 ноября в Сочи.

Как отметили в пресс-службе, в ходе разговора была "затронута также афганская и ливийская проблематика".

Ранее в Кремле сообщали, что 26 ноября в Сочи по инициативе главы российского государства состоятся трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Отмечалось, что предусмотрены также отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.