Россия надеется, что Иран и МАГАТЭ смогут обеспечить наблюдение за всеми объектами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. РФ надеется, что Иран и МАГАТЭ найдут способы для обеспечения наблюдения за всеми объектами в целях возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом говорится в распространенном МИД РФ в среду тексте выступления постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова на сессии Совета управляющих МАГАТЭ по итогам визита в Тегеран главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Принципиальное значение имеет продолжение видеонаблюдения МАГАТЭ на критически важных с точки зрения реанимирования СВПД объектах иранской ядерной инфраструктуры. До тех пор, пока гендиректор подтверждает возможность восстановления целостности знаний на этот счет, участники переговоров будут работать в относительно комфортных условиях. Безусловно, этот вывод гендиректора должен покрывать все соответствующие объекты, включая предприятие по производству компонентов для центрифуг в Кередже", - отметил он. "Исходим из того, что Иран и агентство смогут найти взаимоприемлемые варианты, которые позволили бы продолжить наблюдение за работами в Кередже в интересах СВПД", - добавил Ульянов.

В феврале 2021 года Иран согласился предоставить МАГАТЭ возможность установить камеры видеонаблюдения в том числе в Кередже. Однако в результате атаки на предприятие в Кередже объект был частично разрушен, а установленное там оборудование МАГАТЭ было повреждено. "Мы категорически осуждаем подобные безответственные акты в отношении объектов ядерной инфраструктуры, а также имущества агентства. Понимаем желание иранской стороны провести тщательное расследование случившегося", - отметил дипломат.

Россия, напомнил он, исходит из безальтернативности ядерной сделки в первоначальном виде в интересах поддержания мира и стабильности в регионе, а также укрепления режима ядерного нераспространения. Ульянов добавил, что Москва приветствует возобновление венских переговоров по восстановлению СВПД, намеченных на 29 ноября. "Решительно настроены продолжить взаимодействие в венском формате с подключением всех стран - участниц СВПД, а также представителей США", - заключил Ульянов.

О визите в Тегеран главы МАГАТЭ

23 ноября гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами, а также встретился с иранским министром иностранных дел. Гросси заявил, что переговоры с Ираном "оказались безрезультатными", хотя были "конструктивными, корректными и профессиональными". По его словам, Тегеран и МАГАТЭ должны заключить соглашение, на базе которого будет возобновлена инспекционная деятельность в этой стране.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией в целях преодоления кризиса вокруг ядерной программы Ирана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном переговоры по восстановлению СВПД в его первоначальном виде с апреля в Вене, к настоящему времени состоялось шесть раундов таких встреч. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.